Ragazzo di 26 anni in codice rosso dopo uno scontro con un’auto: alla guida c’era un uomo ubriaco

Un ragazzo di 26 anni si trova in gravi condizioni dopo essere stato coinvolto in un grave incidente a Soncino, in provincia di Brescia: l'altro automobilista è un uomo di 71 anni risultato positivo all'alcol test.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 26 anni di Orzinuovi, in provincia di Brescia, si trova in gravi condizioni dopo essere stato coinvolto in un grave incidente stradale la notte di Halloween. I fatti sono accaduti verso le 5 e lungo via Brescia a Soncino: qui è avvenuto un violento impatto tra due auto, una Volkswagen Golf guidata dal 26enne e una Fiat Panda, con alla guida un uomo di 71 anni.

Subito è stato lanciato l'allarme: sul posto sono arrivati i sanitari che hanno reputato il giovane già grave sul posto. Poi il trasferimento in codice rosso al Civile di Brescia dove è arrivato in elicottero. Il giovane avrebbe riportato un grave trauma cranico alla testa: non è stato ancora dichiarato fuori pericolo.

Intanto le forze dell'ordine arrivate sul posto hanno sottoposto il 71enne, uscito illeso dall'impatto, all'alcol test ed è risultato positivo. Subito è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e gli è stata ritirata la patente.