Incidente in montagna, ragazzo di 22 anni precipita da 15 metri: è gravissimo Incidente in montagna in provincia di Brescia. Un ragazzo di 22 anni è precipitato da circa 15 metri: è ricoverato in gravissime condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Nella giornata di oggi, martedì 29 ottobre, si è verificato un incidente in montagna e precisamente sulla Falesia Molinari, nella frazione Caionvico, che si trova in provincia di Brescia. Un ragazzo di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni.

Il ragazzo trovato con traumi su tutto il corpo

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. L'incidente è avvenuto alle 12.29. Il ragazzo di appena 22 anni è precipitato da circa quindici metri. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. Il 22enne è stato trovato con un trauma cranico, uno al volto e un altro all'addome.

Il 22enne è ricoverato in gravissime condizioni

È stato trasferito in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, con un elicottero, dove è ancora ricoverato. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Per il momento non è ancora chiaro come abbia fatto a precipitare. Nelle prossime ore potrebbero quindi esserci aggiornamenti sulla vicenda.