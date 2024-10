video suggerito

Ragazzo di 19 anni cade da un ponteggio e sbatte la testa: soccorso in gravi condizioni Un operaio di 19 anni si trova in ospedale in gravi condizioni dopo esser precipitato da un ponteggio posizionato all’interno del termovalorizzatore di A2A a Brescia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un operaio di 19 anni è caduto da un ponteggio e si trova in gravi condizioni in ospedale. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, il ragazzo si trovava a un'altezza di sei metri quando ha perso l'equilibrio ed è caduto: stava montando il ponteggio all'interno del termovalorizzatore di A2A a Brescia. Sarebbe stato colpito da una trave ed è caduto sbattendo violentemente la testa.

Subito è stato lanciato l'allarme del 112: sul posto sono arrivati i soccorritori in ambulanza. Il 19enne non muoveva gambe e braccia. Si trova ora ricoverato in ospedale. Intanto anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono arrivati sul posto e stanno provvedendo a tutti gli accertamenti del caso.