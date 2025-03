video suggerito

Incidente sul lavoro nel Lecchese, operaio 20enne cade da un tetto: è gravissimo Incidente sul lavoro nel lecchese. Un operaio di vent'anni è precipitato dal tetto di un capannone: è in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, mercoledì 5 marzo, si è verificato un incidente sul lavoro a Oggiono, comune che si trova in provincia di Lecco. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio. Un operaio di vent'anni è in gravissime condizioni.

Stando a quanto ricostruito finora, alla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza è arrivato l'allarme poco prima delle 8.29. Un operaio, un ventenne, è precipitato dal tetto sfondato di un capannone che si trova al civico 49 di via al Mognago. Il ragazzo ha fatto un volo di circa nove metri. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 con un elicottero, un'auto infermieristica e un'ambulanza.

Il ventenne è stato trovato in gravissime condizioni: ha un trauma cranico, uno al volto e uno al braccio. È stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo i Monza. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici di Ats: sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. In particolare modo, si cercherà di capire se siano state rispettate o meno tutte le norme in termini di sicurezza.