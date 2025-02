Incidente sul lavoro nel cantiere delle Olimpiadi Milano-Cortina: operaio soccorso d’urgenza in elicottero

video suggerito

La notte passata, un operaio di 41 anni è stato vittima di un grave infortunio sul lavoro nella galleria Monte Piazzo (Lecco) all'interno del cantiere delle Olimpiadi Milano-Cortina. L'uomo, dopo essere stato colpito da alcuni calcinacci che si sarebbero staccati dalla volta del tunnel, è stato soccorso d'urgenza in elicottero.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 11 di ieri, martedì 4 febbraio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti sul luogo dell'incidente alle 23.11 a bordo di un'automedica e di un'ambulanza. Insieme a loro, sarebbe stato mandato sul posto anche un elisoccorso. Allertati anche l'Ats della Brianza e di Lecco, la polizia stradale, la questura e il comando dei vigili del fuoco di Lecco.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente si sarebbe verificato nella galleria Monte Piazzo, lungo la statale 36, all’altezza di Colico, in provincia di Lecco. Più precisamente, sembra che dei calcinacci si siano staccati dalla volta del tunnel colpendo l'operaio che si trovava nel cantiere con alcuni colleghi per degli interventi di manutenzione in vista delle prossime olimpiadi. Il 41enne sarebbe quindi stato elitrasportato d'urgenza all'Ospedale Niguarda di Milano dove sembra essere arrivato poco prima dell'1 di notte.

Stando alle prime informazioni disponibili, l'uomo si troverebbe ancora in ospedale in gravi condizioni ma non sembra essere in pericolo di vita.