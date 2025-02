Si ribalta un mezzo con il cestello nel Lecchese, feriti due operai: uno ha 70 anni ed è gravissimo

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente sul lavoro a Rogeno, comune che si trova a Lecco. Due operai sono in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8.28 in via ai Campi. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, si è ribaltato un mezzo da lavoro con cestello. Un operaio di 70 anni è in gravissime condizioni: sarebbe precipitato dal cestello e da un'altezza stimata di 4-6 metri. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un elicottero, un'auto infermieristica e due ambulanze.

Il 70enne avrebbe riportato un trauma al torace, uno all'addome, uno alla schiena e uno alla gamba. È stato trasferito con un elicottero in codice rosso all'ospedale Di Circolo di Varese. Ferito anche l'altro operaio che era con lui: si tratta di un 42enne che è saltato fuori dal cestello. Ha riportato un trauma a una gamba ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Lecco. Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio.

Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.