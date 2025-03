video suggerito

Pannelli di compensato si staccano da una gru e travolgono due operai: ricoverati in ospedale Alcuni pannelli di compensato si sono staccati da una gru nel cantiere della stazione di Romano di Lombardia (Bergamo) e hanno travolto un 47enne e un 46enne. I due operai sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 47enne e un 46enne sono stati trasportati in ospedale in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 11 marzo, nel cantiere della stazione ferroviaria di Romano di Lombardia (in provincia di Bergamo). Stando alle prime informazioni, i due lavoratori, dipendenti per un'azienda di Monza, sarebbero stati colpiti al petto da alcune lastre di compensato che una gru stava scaricando da un camion. Insieme ai soccorsi, sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Ats e gli agenti della polizia locale per gli accertamenti del caso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8:30 dell'11 marzo all'esterno della stazione ferroviaria di Romano di Lombardia, dove è stato allestito un cantiere per la ristrutturazione dello scalo. Tramite una gru, alcuni operai stavano scaricando del materiale da un camion, in particolare diverse lastre di legno compensato dal peso complessivo di circa 300 chili. Ad un certo punto, alcune di queste lastre, per motivi che dovranno essere accertati, si sarebbero staccate andando a colpire due dipendenti che si trovavano nei paraggi.

Le lastre sono cadute da un'altezza di circa due metri, andando a centrare un 47enne e un 46enne al petto e facendoli cadere a terra. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso ma, considerando le condizioni dei due feriti, è stato fatto decollare anche l'elisoccorso. Dopo le prime cure del caso, i due dipendenti sono stati trasportati all'ospedale con la massima urgenza: uno al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l'altro a Brescia. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate alla polizia locale di Romano di Lombardia, intervenuta sul posto insieme agli ispettori di Ats e ai vigili del fuoco.