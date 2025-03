video suggerito

Rimane schiacciato nel vano ascensore di un palazzo nel Milanese mentre lo ripara: gravissimo operaio 30enne Un 30enne è rimasto schiacciato dal contrappeso della cabina di un ascensore mentre stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione. L'incidente è avvenuto nella mattinata del 25 marzo in una palazzina di Carugate (Milano). Il giovane operaio è ricoverato al Niguarda in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio (foto da LaPresse)

Un 30enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 25 marzo. Stando a una prima ricostruzione, il tecnico stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione nel vano ascensore di una palazzina privata di Carugate (nella Città Metropolitana di Milano) quando, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, è rimasto schiacciato dal contrappeso della cabina. Soccorso dal personale sanitario, il 30enne è stato rianimato sul posto e trasportato con la massima urgenza in ospedale. La prognosi è riservata e sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato intorno alle 12 del 26 marzo, in una palazzina in via XXV Aprile a Carugate. Il 30enne, originario del Bresciano e dipendente di un'azienda di Flero, stava eseguendo un intervento di riparazione all'interno del vano ascensore quando è rimasto schiacciato sotto il contrappeso della cabina. Il tecnico sarebbe stato colpito alla testa.

Per liberare il giovane lavoratore sono intervenuti i vigli del fuoco di Monza e di Milano che, una volta recuperato, lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. I medici, però, lo hanno trovato in arresto cardiaco. Una volta rianimato, il 30enne è stato trasportato con l'eliambulanza in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Le indagini sull'incidente sono state affidate ai carabinieri di Pioltello e ai tecnici dell'Agenzie di tutela della salute. Gli investigatori dovranno risalire alle cause di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.