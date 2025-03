video suggerito

Chi era Federico Ricci, morto schiacciato a 30 anni da un ascensore a Carugate mentre lavorava Sull'incidente indagano i carabinieri, che dovranno verificare se siano state rispettate le norme relative alla sicurezza sul lavoro. Il 30enne, tecnico manutentore di Mompiano (Brescia), stava riparando un ascensore a Carugate (Milano)

È morto dopo due giorni di ricovero Federico Ricci, l'operaio di 30 anni coinvolto in un tragico incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 12 di martedì 25 marzo a Carugate (Milano). Il giovane è rimasto schiacciato da un contrappeso mentre riparava un ascensore all'interno di un condominio al civico 1 di via XXV aprile, dove era stato inviato per la manutenzione ordinaria dalla ditta per cui lavorava.

Sul fatto ora indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Milano, che oltre ad accertare l'esatta dinamica dei fatti dovranno verificare se siano state rispettate tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli incidenti. La salma, nel frattempo rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre ulteriori accertamenti.

Secondo quanto ricostruito al momento, il 30enne è stato travolto dal contrappeso della grossa cabina che lo ha prima colpito alla testa e poi schiacciato a terra senza lasciargli scampo. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco di Monza e di Milano, per liberarlo e affidarlo ai sanitari. Dopo le prime cure prestate dai soccorritori del 118, è stato quindi rianimato e portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni, però, sono purtroppo apparse fin da subito gravissime: dopo 48 ore di ricovero, così, ha perso la vita per le gravissime ferite riportate nell'incidente.

Il giovane, residente a Mompiano (Brescia), era un tecnico addetto alla manutenzione e alla riparazione di ascensori, e da anni lavorava per un’importante ditta di Flero. Lascia i genitori e la sorella maggiore.