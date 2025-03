video suggerito

Un uomo è stato investito e ucciso da un treno a Milano: si indaga sulle cause dell’incidente Questa mattina, lunedì 10 marzo, un uomo di 37 anni ha perso la vita dopo essere stato investito sui binari del treno, tra via Imbonati e via Valeggio, a Milano. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando le forze dell’ordine. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa mattina, lunedì 10 marzo, un uomo di 37 anni ha perso la vita dopo essere stato investito sui binari del treno, all'altezza dell'incrocio tra via Imbonati e via Valeggio, a Milano. Sulla dinamica dell'incidente stanno ora indagando le forze dell'ordine.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), il tragico incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 10:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dei binari alle ore 9:55 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e il personale di Rfi.

Secondo le prime informazioni, l'uomo investito sarebbe un 37enne di origini albanesi la cui identità rimane, però, al momento ancora sconosciuta. I pompieri avrebbero atteso che il personale della Reti Ferroviaria Italiana si occupasse di interrompere il servizio di corrente elettrica per poter intervenire con la messa in sicurezza, ma, una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Leggi anche Un uomo è stato travolto da un treno a Cazzago: è morto sul colpo

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente durante un pericoloso attraversamento. Per questo, sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente stanno ora indagando le forze dell'ordine giunte sul luogo per eseguire gli accertamenti e le verifiche necessarie a far luce sui fatti.