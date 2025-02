video suggerito

Un uomo è stato investito e ucciso da un treno a Vanzago, nel Milanese: si indaga sulle cause Questa mattina un uomo è stato investito e ucciso da un treno nella stazione di Vanzago, in provincia di Milano. Nello stesso momento il corpo di un 33enne è stato trovato senza vita sulle rotaie di Peschiera del Garda. Sembra che il cadavere si trovasse lì da almeno un giorno. Sono in corso accertamenti.

Nella mattina di oggi, mercoledì 12 febbraio, un uomo è stato investito da un treno nella stazione di Vanzago, in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati attorno alle 11:45 con un'ambulanza e un'auto medica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, di cui al momento non è nota l'età.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i Vigili del fuoco e la Polizia Ferroviaria, che hanno fatto tutti gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell'accaduto.

Il corpo senza vita di un altro uomo è stato trovato questa mattina anche sui binari della ferrovia di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Si tratta di un 33enne residente nel Veronese. I medici e i paramedici del 118 sono stati inviati sul posto per portare soccorso, ma anche in questo caso non c'è stato nulla da fare.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il cadavere si trovasse sulle rotaie da almeno un giorno. L'ipotesi più accreditata al momento è che l'uomo sia stato investito da un treno mentre cercava di attraversare la ferrovia, ma i rilievi dei Carabinieri potranno chiarire con più precisione che cosa sia accaduto.

In entrambi i casi la circolazione ferroviaria è stata interrotta per alcune ore per fare i rilievi. Sul tratto Peschiera del Garda – Desenzano della linea Milano – Venezia, i convogli sono rimasti fermi tra le 10:00 e le 12:00. Anche sulla linea Milano-Domodossola la circolazione si è bloccata dalle 11:40 alle 12:30 tra Parabiago e Rho.