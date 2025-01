video suggerito

Travolta una persona da un treno a Cernusco Lombardone: è morta, linea bloccata Incidente a Cernusco Lombardone, comune in provincia di Lecco: una persona è stata travolta da un treno. La circolazione è stata bloccata per consentire il recupero del corpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di oggi, sabato 25 gennaio, una persona è stata travolta da un treno a Cernusco Lombardone, comune che si trova in provincia di Lecco. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, i tecnici di Rfi (Rete ferroviaria italiana) e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'allarme al numero unico delle emergenze 112 è stato lanciato alle 18. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici, allertati in codice rosso, sono arrivati con due automediche.

Purtroppo, nonostante il loro tempestivo intervento, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della persona coinvolta. Non è stato diffuso alcun elemento relativo all'identità della vittima. Oltre ai medici, sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno aiutato a recuperare il corpo, e i carabinieri. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del gesto estremo.

Per consentire tutte le operazioni, è stata sospesa la circolazione dei treni tra Carnate e Calolziocorte. Una volta terminate, questa riprenderà regolarmente.