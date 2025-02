video suggerito

Un uomo è stato travolto da un treno a Cazzago: è morto sul colpo A Cassago San Martino, comune che si trova in provincia di Brescia, un uomo di 32 anni è stato travolto da un treno: è morto sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 22 febbraio, un uomo di 32 anni è morto investito da un treno a Cazzago San Martino, un comune che si trova in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

Sono ancora poche le informazioni relative all'incidente. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 19.30. Il 32enne è stato travolto dal convoglio. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare il 32enne. Purtroppo, nonostante il loro tempestivo intervento, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate: dell'uomo, per il momento, non si conosce l'identità. Oltre loro, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia.

I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per il momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto estremo o di un incidente. Nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori dettagli sull'accaduto.