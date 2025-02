Trovato un cadavere sui binari della ferrovia nel Milanese: indagini in corso

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 20 febbraio, è stato trovato un cadavere sui binari della stazione ferroviaria di Rho, comune che si trova in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le indagini sono ancora in corso.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. Il corpo è di un uomo, del quale però non si conosce l'identità: non si sa il suo nome o l'età. Non è chiaro se avesse con sé qualche documento in grado di chiarire questi aspetti. La segnalazione è arrivata attorno alle 11.30 del mattino. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Sono stati anche allertati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

I pompieri hanno provveduto a recuperare il corpo. I medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Non è chiaro cosa possa aver provocato la morte: non è chiaro però se il decesso sia avvenuto nelle ore o nei giorni precedenti. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto capire le cause della morte. In particolare si cercherà di capire se si sia trattato di un evento violento, di un gesto estremo o di un malore.

Nelle prossime ore si potrebbero avere aggiornamenti al riguardo.