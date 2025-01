video suggerito

Trovato il cadavere di un uomo sui binari: indagini in corso Nella notte di ieri è stato ritrovato il cadavere di un uomo sui binari vicino alla stazione di Borgolombardo, a San Giuliano Milanese (Milano). In corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

A cura di Giulia Ghirardi

Nella notte di ieri, martedì 28 gennaio, è stato ritrovato il cadavere di un uomo sui binari lungo via delle Crociate, vicino alla stazione di Borgolombardo, a San Giuliano Milanese, pochi chilometri a sud-est della città di Milano.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), la segnalazione dell'incidente sarebbe arrivata poco prima della mezzanotte, precisamente alle ore 22.59 della notte di ieri. Sul posto sarebbero state inviate un'automedica e un'ambulanza, giunte sul luogo in codice rosso per prestare soccorso all'uomo sui binari. Secondo quanto segnalato dall'Agenzia, insieme a loro, sarebbero intervenuti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuco della caserma di Milano Messina.

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, per l'uomo – la cui identità rimane ancora sconosciuta – non ci sarebbe stato però niente da fare e tutti i tentativi di soccorso degli operatori sanitari sarebbero stati vani. L'ipotesi più accreditata avanzata sino a questo momento, è che l'uomo sia stato travolto da un treno di passaggio mentre si trovava in prossimità dei binari della stazione.

Rimangono aperte le indagini per chiarire la dinamica esatta dell'incidente su cui adesso stanno indagando gli agenti della polizia ferroviaria intervenuti sul luogo al momento dell'incidente per fare i rilievi necessari e cercare così di comprendere cosa effettivamente sia avvenuto.