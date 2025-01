Uomo finisce sui binari del tram a Milano e muore investito: indaga la polizia

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio (LaPresse)

Un uomo è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi, domenica 26 gennaio, lungo i binari in via dei Missaglia, nella periferia sud di Milano. Le indagini condotte dalla polizia locale sono in corso, ma l'ipotesi è che sia stato investito da almeno un tram di passaggio. Non è ancora chiaro se l'uomo, di cui non sono ancora note le generalità, fosse già morto per un malore o se sia deceduto dopo essere stato travolto.

A dare l'allarme, qualche minuto prima delle 8 del 26 gennaio, è stato il conducente di un tram della linea 15 che stava transitando dal quartiere Gratosoglio in direzione Milano-Duomo. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto automedica e ambulanza, ma i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Milano, arrivati sul posto insieme alla polizia di Stato. Sono in corso le analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona e quelle installate sul tram stesso.

Il tratto di binari di via dei Missaglia dove è avvenuto l'incidente è separato dalla strada solo dalle ringhiere e corrono paralleli alla carreggiata. In zona, inoltre, ci sono locali che restano aperti anche a notte inoltrata. Non è escluso, dunque, che l'uomo sia stato colto da un malore mentre attraversava i binari e che quindi quando è stato travolto. Al momento non risulta che altri conducenti di Atm che avevano già percorso quella tratta avessero segnalato la presenza di una persona sui binari, ma è probabile che non lo abbiano visto.

Le ferite riportate dall'uomo non lascerebbero dubbi sul fatto che è stato investito da un tram, forse anche da più d'uno. L'identificazione della vittima non è stata ancora possibile, dato che non aveva documenti con sé. Per permettere le indagini delle forze dell'ordine, la circolazione dei tram 15 e 3 da Rozzano verso piazzale Abbiategrasso, e viceversa, è stata interrotta.