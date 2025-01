video suggerito

Travolto da cinque tram a Milano, il corpo mutilato trovato sui binari e l'allarme del coinquilino: cosa sappiamo Il ritrovamento del cadavere mutilato e l'allarme lanciato dal coinquilino che ha permesso di risalire alla sua identità: gli investigatori indagano ancora sulla morte del 26enne, che sarebbe stato travolto da almeno cinque tram a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Bisognerà aspettare l'esito dell'autopsia per capire cosa è accaduto al ragazzo di 26 anni, il cui corpo mutilato è stato trovato sui binari del tram tra Rozzano e il Gratosoglio a Milano. Il cadavere è stato trovato nella mattinata di ieri, domenica 26 gennaio, poco prima delle 8. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso: per questo la linea è rimasta bloccata per ore.

Hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica. È plausibile pensare che sia stato travolto da ben cinque tram. In quasi dodici ore, gli investigatori hanno ascoltato, tra gli altri, diversi conducenti dell'Azienda trasporti milanesi: nessuno, a causa del buio e della pioggia, si è accorta della presenza del corpo.

Hanno inoltre provato a risalire all'identità della vittima. Quando l'hanno rinvenuta, non hanno trovato alcun documento: solo con un cellulare scarico e le chiavi di un'auto Ford. Hanno quindi iniziato a fare domande tra chi gestisce il dormitorio di via Saponaro. È stato il coinquilino del ragazzo, nel pomeriggio, a permettere di dare una svolta alle indagini: il giovane preoccupato, avrebbe cercato di ricostruire i suoi movimenti attraverso il Gps del telefono e ha scoperto che le tracce si fermavano proprio in via dei Missaglia. Da lì, si è poi presentato dai carabinieri.

L'ipotesi più accreditata, per il momento, è quella dell'incidente: il cadavere è stato trovato in mezzo alle traversine e nel tratto dove la linea corre parallela al viale ed è separata dal marciapiede da una ringhiera. Dall'altro lato, c'è un prato e una siepe. È possibile che il 26enne abbia cercato di attraversare i binari in quel punto dopo aver trascorso la serata in un locale della zona. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia per cercare di capire se la caduta sia stata causata da un malore o dall'abuso di alcol.