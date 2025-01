video suggerito

Travolto da almeno 5 tram a Milano, si ipotizza sia caduto per malore o abuso di alcol: attesa per l'autopsia Gli esiti dell'autopsia chiariranno le cause del decesso del 27enne che la mattina del 26 gennaio è stato trovato morto sui binari del tram a Milano. Il ragazzo potrebbe essere caduto mentre cercava di attraversarli, non si sa se per un malore o un abuso di alcol.

Saranno forse i risultati dell'autopsia a far luce sui punti ancora ambigui nella morte del 27enne ecuadoriano il cui corpo mutilato, travolto da cinque tram, è stato trovato ieri, domenica 26 gennaio, sulle rotaie in via dei Missaglia, tra Rozzano e il Gratosoglio, a Milano. In particolare l'esame servirà a capire se il ragazzo sia caduto a causa di un malore o per un abuso di alcol. Nel frattempo gli inquirenti hanno acquisito anche i video delle telecamere della zona e hanno sentito alcuni conducenti di Atm. Tutti hanno raccontato di non essersi accorti della presenza del corpo sui binari a causa della poca visibilità determinata dalla pioggia e dal buio.

L'incidente e il ritrovamento del corpo

Il ritrovamento del cadavere della vittima, un 27enne originario dell'Ecuador, è avvenuto attorno alle 8:00 di ieri, domenica 26 gennaio, grazie alla segnalazione di un conducente del tram. Il corpo, mutilato dal passaggio di diversi convogli, si trovava in mezzo alle traversine, nel tratto dove i binari corrono paralleli a via dei Missaglia e sono separati dal marciapiede attraverso una piccola ringhiera.

Il ragazzo non aveva addosso documenti, solo il cellulare scarico e le chiavi di un'auto Ford. Per questo motivo gli investigatori non sono riusciti a risalire all'identità del 27enne fino alla segnalazione del suo coinquilino. L'amico, preoccupato per non aver visto il convivente tornare a casa, ha ricostruito i suoi movimenti attraverso il gps del telefono e si è accorto che l'ultimo collegamento risultava provenire proprio da via dei Missaglia.

I rilievi delle forze dell'ordine e l'autopsia

Sul posto dove è stato trovato il corpo sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell'accaduto. Per questo motivo il traffico e le linee tram sono state sospese per alcune ore. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella dell'incidente: l'uomo potrebbe aver tentato di attraversare i binari ma sarebbe caduto, non si sa se per un malore o per l'eccesso di alcol. L'esame autoptico servirà a chiarire soprattutto questo punto