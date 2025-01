video suggerito

Chi è il ragazzo investito e ucciso da un tram a Milano Stando a quanto si apprende, si tratta di un ragazzo di 27 anni dell’Ecuador. Con sé non aveva alcun documento di riconoscimento. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio (LaPresse)

Identificato l'uomo travolto e ucciso da un tram della linea 15 stamattina in via dei Missaglia a Milano. Stando a quanto si apprende, si tratta di un ragazzo di 27 anni dell'Ecuador. Con sé non aveva alcun documento di riconoscimento, ma grazie agli accertamenti svolti gli agenti della polizia locale del capoluogo lombardo sono sono riusciti a risalire all'identità della vittima e in queste ore stanno cercando di rintracciare la sua famiglia. Proprio per questo i vigili ancora non hanno diffuso il nome e il cognome del giovane morto.

Le indagini sulla dinamica dei fatti sono ancora in corso. Gli agenti stanno cercando di acquisire le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona per capire i motivi dell'investimento. Il conducente del mezzo pubblico non si è accorto del ragazzo che camminava sui binari? Oppure il giovane era già morto oppure svenuto o ancora addormentato sui binari. La risposta definitiva a questa domanda arriverà soltanto con i risultati dell'autopsia.

Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto prima delle 8 della mattina di oggi. Secondo quanto ricostruito, l'autista del mezzo pubblico stava procedendo dal quartiere Gratosoglio, periferia Sud di Milano, verso il centro della città lombarda. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno tentato in tutti modi, ma senza successo, di salvare la vita al ragazzo. Non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 27enne. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale che, come detto, si stanno occupando dei rilievi del caso e delle indagini sulla dinamica.