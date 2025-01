video suggerito

Trovato un uomo morto vicino ai binari della linea Brescia-Milano: si indaga sul decesso Vicino ai binari della stazione ferroviaria di Cividate al Piano-Calcio, in provincia di Bergamo, nella sera di venerdì 17 gennaio è stato trovato il cadavere di un uomo. I carabinieri indagano per capire cosa sia successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo morto è stato trovato morto vicino ai binari della stazione ferroviaria di Cividate al Piano-Calcio, in provincia di Bergamo. Si indaga per capire cosa sia successo alla vittima. Il tragico ritrovamento è stato fatto nella serata di venerdì 17 gennaio. Inutili i tentativi di salvargli la vita.

Il corpo è stato individuato lungo i binari della linea Brescia-Treviglio-Milano ed è subito scattato l'allarme. Al momento non si sa ancora l'identità del cadavere: gli investigatori sospettano però che si tratti di un senzatetto e che il decesso sarebbe da attribuire a un malore. Come precisa Brescia Today, si esclude quindi che sia morto a causa dell'investimento da parte di un treno. Non ci sono ferite che lascino pensare a un grave incidente.

La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia per avere tutte le certezze del caso. Intanto indagano i carabinieri.