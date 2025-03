Travolto e ucciso da un treno nella stazione di Affori a Milano: è morto un uomo, indagini in corso

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della serata di ieri, venerdì 21 marzo, un uomo di circa 4o anni è stato travolto da un treno nella stazione di Affori, a Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, me per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), la tragedia si sarebbe verificata poco dopo le ore 20:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dello stabilimento alle ore 20:27 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbe stata allertata anche la Polizia ferroviaria del comparto di Milano e il comando dei vigili del fuoco.

Stando alle prime informazioni disponibili, l'uomo avrebbe avuto all'incirca 40 anni, ma, al momento della morte non aveva con sé i documenti e, dunque, non è stato possibile identificarlo. All'arrivo alla stazione di Affori, in via Astesani Alessandro, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso perché per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Secondo quanto riportato ancora dall'Agenzia, al momento della morte sarebbe stato presente anche un altro uomo di 37 anni, ma, su di lui, non ci sono al momento altre informazioni e rimane da accertare il suo coinvolgimento nella vicenda.

Sul posto dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polfer, che ora sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e così far luce sull'accaduto.