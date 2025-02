Operaio sfonda il lucernario del capannone e precipita per quasi 6 metri: è grave

video suggerito

Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Lurate Caccivio (Como). Il 62enne è ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata.

A cura di Enrico Spaccini

Un 62enne è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di ieri, martedì 26 febbraio, in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Lurate Caccivio (in provincia di Como). Stando a quanto ricostruito, l'operaio stava effettuando alcuni interventi di manutenzione sul tetto di un capannone di via Varesina, quando un lucernario si è sfondato facendolo precipitare da un'altezza di quasi sei metri. L'uomo si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Circolo di Varese. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma stabili.

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 12 del 25 febbraio in un'azienda di via Varesina a Lurate Caccivio. Il 62enne, residente a Tavernerio, si trovava sul tetto di un capannone per eseguire alcuni interventi di manutenzione. Nei giorni scorsi, infatti, si erano create infiltrazioni d’acqua all’interno dell’edificio per le precipitazioni intense dei giorni scorsi. Ad un certo punto, un lucernario si è sfondato sotto il peso del 62enne, facendolo precipitare da un'altezza di quasi sei metri.

Le condizioni del lavoratore sono apparse subito serie. I primi a prestargli soccorso sono stati i membri del personale dell'azienda che, dopo aver chiamato il 112, hanno assistito il 62enne fino all'arrivo dei soccorsi. I sanitari sono intervenuti con un’ambulanza della Croce azzurra di Como, un’auto medica ed è stato fatto decollare anche l'elisoccorso. Dopo aver stabilizzato l'operaio sul posto, lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale Circolo di Varese. Al momento si trova ricoverato in terapia intensiva per i gravi traumi riportati nella caduta. La prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Lurate Caccivio, insieme agli ispettori del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Insubria per verificare il rispetto delle norme di sicurezza.