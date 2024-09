Incidente sul lavoro nel Comasco, precipita in un dirupo: morto operaio

video suggerito

Incidente sul lavoro ad Argegno, comune che si trova in provincia di Como. Un operaio è precipitato mentre stava lavorando sulla strada provinciale. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 11 nella zona della salita Andrea Brenta. L'uomo, un 47enne, è caduto mentre era impegnato per un'impresa di betonaggio. I colleghi, all'improvviso, non lo hanno più visto e hanno chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino considerato che il luogo in cui tutto è avvenuto è abbastanza impervio.

Questi ultimi sono riusciti a individuarlo. Purtroppo però non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso. Per il momento non si conosce la sua identità. I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Dovrebbero quindi essere intervenuti anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio. Nelle prossime ore quindi si potranno avere aggiornamenti sull'accaduto. Al momento i colleghi del 47enne non hanno saputo spiegare cosa possa essere accaduto. Hanno infatti raccontato di non averlo più visto.