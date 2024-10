video suggerito

Operaio di 54 anni viene colpito in testa da un tondino di ferro mentre lavora: è grave Un tondino di ferro ha colpito alla fronte un operaio di un’azienda di Rescaldina (Milano). Il 54enne è stato ferito alla testa e portato in gravi condizioni in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 54enne è stato trasportato in ospedale a Legnano in codice rosso in seguito a un incidente sul lavoro. La dinamica di quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, è ancora tutta da ricostruire, ma pare che l'operaio sia stato colpito alla fronte da un tondino di ferro mentre lavorava in un'azienda di via Castellanza a Rescaldina. Il 54enne ha riportato un trauma cranico e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'allarme è scattato poco dopo le 16 dell'11 ottobre. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato in via Castellanza con la massima urgenza un'automedica, un'auto infermieristica e un'ambulanza della Croce Rossa di Saronno. I sanitari hanno provveduto a stabilizzare il 54enne e a trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.

Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e i carabinieri della Compagnia di Legnano si sono messi al lavoro insieme ai tecnici di Ats Milano per ricostruire la dinamica dell'incidente. I militari hanno effettuato i rilievi del caso nel capannone dell'azienda specializzata nella produzione di valvole e hanno ascoltato le testimonianze dei lavoratori presenti sul posto al momento dell'incidente.

Il 54enne è stato colpito alla fronte da un tondino di ferro durante una lavorazione. Il pezzo di produzione di metallo sarebbe partito, per cause ancora non note, come un proiettile e lo ha colpito all'altezza del sopracciglio sinistro, non lontano dall'occhio. Le sue condizioni sono state considerate gravi, ma comunque non sarebbe in pericolo di vita.