Rimane incastrato con il braccio in un macchinario mentre è al lavoro: operaio rischia di perdere una mano Un incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 15.30 di venerdì 25 ottobre a Uboldo, in provincia di Varese: un operaio di 34 anni è rimasto con il braccio imprigionato in un macchinario.

Un operaio di 34 anni è rimasto con il braccio imprigionato in un macchinario mentre si trovava al lavoro. L'ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 15.30 di oggi venerdì 25 ottobre a Uboldo, in provincia di Varese. Nel dettaglio, nella cava di via 4 novembre.

A dare l'allarme sono stati i suoi colleghi che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto in poco tempo sono arrivate ambulanza, automedica ed elisoccorso. L’operaio è stato stabilizzato sul posto e trasportato in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono apparse infatti fin da subito gravissime, non dovrebbe essere però in pericolo di vita. La vittima rischia di perdere una mano. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso – come riporta Malpensa24 – sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Saronno, i vigili del fuoco e i tecnici di Ats Insubria. Avranno il compito di ricostruire tutti i dettagli dell'accaduto e di assicurarsi se erano attivi tutti i dispositivi di sicurezza.

Sempre a Uboldo solo quattro giorni prima un altro operaio di 43 anni è stato ferito: è rimasto gravemente ustionato al volto dopo essere stato travolto da una fiamma durante un'esplosione mentre era al lavoro in una ditta. Il 43enne è stato subito trasportato al centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano.