Operaio travolto dall’acido solforico: ricoverato in ospedale con ustioni al volto e sul corpo L’incidente è avvenuto a Rudiano (Brescia) dove un operaio di 36 anni è stato ustionato dall’acido solforico uscito da una cisterna. L’uomo è stato ricoverato all’Ospedale di Brescia: non sarebbe in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nel primo pomeriggio di martedì 15 ottobre, a Rudiano in provincia di Brescia, un operaio di 36 anni è rimasto ustionato a causa di un incidente sul lavoro. La vittima è stata travolta da una fuoriuscita di acido da una cisterna che gli ha causato bruciature in varie parti del corpo. Si tratterebbe dell'ennesimo infortunio che si è verificato in terra bresciana. Sul posto indagano le forze dell'ordine di Chiari che stanno cercando di ricostruire la vicenda.

L'operaio ha riportato diverse ustioni su tutto il corpo

Ha 36 anni l'impiegato dell'azienda Colormec srl di Rudiano – impresa specializzata nell'anodizzazione per il trattamento dell'alluminio – che è rimasto ustionato intorno alle 17 di martedì. L'operaio è stato travolto da una fuoriuscita di acido solforico che gli ha causato ustioni al volto, alle braccia e sul busto: fortunatamente non essendo troppo estese e profonde non hanno causato il decesso del ferito.

Il ricovero e le successive indagini delle forze dell'ordine

L'allarme è stato lanciato dai colleghi che hanno chiamato il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Chiari e l'ambulanza di Rovato Soccorso coadiuvata dall'elicottero del 118 decollato da Bergamo. L'uomo è stato ricoverato all'Ospedale di Brescia dove rimarrà ricoverato per alcuni giorni.

Sul posto stanno indagando le forze dell'ordine di Chiari in particolar modo i carabinieri, insieme ai tecnici del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (in sigla Spsal) dell'agenzia di tutela della salute (Ats) che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.