video suggerito

Incidente sul lavoro a Chiari, operaio colpito da un tubo: gravissimo uomo di 32 anni Incidente sul lavoro all’interno dell’azienda Imbalcarta di Chiari (Brescia), dove un operaio di 32 anni è stato colpito da un tubo. In gravissime condizioni, è ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ennesimo incidente sul lavoro in un'azienda di Chiari, in provincia di Brescia. Si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 8 ottobre, all'interno della Imbalcarta di via Pontoglio: qui, secondo quanto ricostruito finora, un uomo di 32 anni sarebbe stato travolto in pieno da un tubo di metallo, e avrebbe così riportato gravissime ferite nell'impatto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, l'eliosoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Chiari, a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto e assegnare le eventuali responsabilità. L'operaio, già da subito in gravissime condizioni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: la sua prognosi è riservata.

Un caso che, purtroppo, non è certo isolato. Brescia è infatti la provincia con il maggior numero di infortuni sul lavoro in Lombardia, con oltre 5.300 denunce nei primi quattro mesi dell’anno, equivalenti a circa 45 infortuni al giorno.