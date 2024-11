video suggerito

Incidente sul lavoro nel Varesotto, operaio cade da un’impalcatura: trasportato d’urgenza in ospedale L’incidente è avvenuto nella prima mattinata di lunedì 4 novembre, a Gemonio, in provincia di Varese. L’operaio sarebbe stato vittima di un grave incidente sul lavoro mentre effettuava lavori di ristrutturazione in una proprietà privata. Il 53enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

(immagine di repertorio)

Nella prima mattinata di lunedì 4 novembre, a Gemonio, in provincia di Varese, un operaio è stato vittima di un grave infortunio sul lavoro mentre effettuava lavori di ristrutturazione in una proprietà privata. Sul posto sono repentinamente intervenuti i soccorsi che hanno trasferito, in codice rosso, il 53enne all'ospedale Sant'Anna di Como. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

La dinamica dell'incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi

La comunità del piccolo comune di Gemonio è stata scossa in mattinata dalla notizia del grave incidente sul lavoro – avvenuto intorno alle 8 – che ha interessato un operaio di 53 anni. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe caduto accidentalmente mentre effettuava lavori di ristrutturazione in una proprietà privata in via Maria Montessori – una zona residenziale immersa nel verde -. Le sue condizioni sono sembrate subito molto gravi a causa delle ferite riportate.

L'intervento del personale sanitario e il trasferimento in ospedale

Il personale sanitario – probabilmente allertato dai colleghi dell'operaio che hanno assistito alla scena – è giunto repentinamente sul luogo dell'incidente con l'ausilio di un'ambulanza della Croce Rossa Italiana del Medio Verbano e con l'elisoccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como che ha accolto il ferito dopo le cure immediate a cui il 53enne è stato sottoposto all'arrivo dei medici.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di valutazione da parte delle forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire la vicenda. La comunità e i colleghi del 53enne si sono stretti attorno alla sua famiglia.