Incidente sul lavoro in provincia di Como, uomo colpito da un ramo: è ancora in prognosi riservata Incidente sul lavoro ad Appiano Gentile (Como): un operaio è stato colpito da un ramo mentre tagliava una pianta. È ricoverato in gravissime condizioni: è in prognosi riservata.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 13 novembre, un operaio è rimasto gravemente ferito ad Appiano Gentile, comune che si trova in provincia di Como. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela di salute del territorio.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il 52enne stava lavorando al taglio di una pianta in via Monte Carmelo vicino a un'azienda agricola. A un certo punto, intorno alle 15, è stato colpito da un ramo che gli si è staccato e gli è arrivato addosso. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.

I medici e i paramedici lo hanno stabilizzato e lo hanno portato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como: le sue condizioni sono gravissime. È stato infatti ricoverato in prognosi riservata. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Nel frattempo le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio dell'Insubria hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.