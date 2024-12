video suggerito

Incidente sul lavoro a Milano: operaio gravissimo in ospedale Incidente sul lavoro a Milano: un operaio si è ferito a una gamba mentre lavorava in un cantiere in centro città. È ricoverato in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 3 dicembre, si è verificato un incidente sul lavoro a Milano. Un operaio è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Policlinico di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio si è verificato alle 15.28 in un cantiere che si trova in corso Matteo, in centro a Milano. L'uomo, un quarantenne, ha riportato alcune ferite da taglio alla gamba. Non è chiaro come se le sia procurate. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari con un'ambulanza.

I medici e i paramedici erano stati inviati in codice giallo, ma – una volta giunti sul posto – si sono resi conto del fatto che l'operaio versava in gravissime condizioni. Lo hanno quindi trasferito in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sul posto sono anche intervenute le forze dell'ordine.

Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sulle condizioni del quarantenne.