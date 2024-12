video suggerito

Incidente sul lavoro a Corsico, operaio precipita nel vuoto in un cantiere: 18enne in gravi condizioni Incidente sul lavoro a Corsico (Milano). Un operaio di 18 anni è precipitato da un’altezza di circa sei metri. È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, venerdì 13 dicembre, si è verificato un incidente sul lavoro a Corsico, un comune che si trova nell'hinterland di Milano. Un operaio di 18 anni è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'episodio si è verificato poco prima delle 8. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 in un cantiere che si trova in via Molinetto di Lorenteggio al civico 39. Il 18enne sarebbe precipitato da un'altezza di circa sei metri. I soccorritori hanno fornito le prime cure e poi lo hanno trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono molto gravi: avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Oltre ai medici e ai paramedici, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Per lo stesso motivo, erano quindi presenti i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute di città metropolitana.