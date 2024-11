Incidente sul lavoro a Grassobbio, operaio cade da ponteggio: è gravissimo

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 22 novembre, si è verificato un incidente sul lavoro a Grassobbio, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un operaio è precipitato dal ponteggio e si è schiantato al suolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio. È ricoverato in gravissime condizioni.

L'incidente è avvenuto alle 11.27 in via 25 aprile all'altezza del civico 4. L'operaio si trovava sul ponteggio di un capannone quando è precipitato e ha fatto un volo di circa dieci metri. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza.

Il 38enne è stato trovato con un trauma alla testa, uno al volto, uno alla schiena, al bacino e a una gamba. Le sue condizioni sono molto gravi. È stato infatti trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza sul lavoro.