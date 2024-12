video suggerito

Incidente sul lavoro nel Bresciano, operaio cade da carro ponte: è gravissimo Incidente sul lavoro a Isorella (Brescia): un operaio è precipitato da un carro ponte ed è stato trovato in gravissime condizioni. È ricoverato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, lunedì 9 dicembre, si è verificato un incidente sul lavoro a Isorella, comune che si trova in provincia di Brescia. Un operaio è infatti precipitato da un carro ponte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e il personale dell'Agenzia di tutela della salute del territorio.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio si è verificato alle 9.18 in via dell'Industria al civico 113 dove si trova l'azienda Daffi. L'operaio, un uomo di 49 anni, si trovava su un carro ponte quando è precipitato: è caduto per circa sei metri d'altezza. I colleghi hanno subito chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un elicottero, un'automedica e un'ambulanza.

I medici e i paramedici hanno trovato il 49enne con un trauma cranico e uno alla schiena: lo hanno trasferito in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia con l'elicottero. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso, i carabinieri e i tecnici di Ats. Questi ultimi hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.