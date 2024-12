video suggerito

Cade dal tetto di un palazzo nel Lodigiano e precipita per 5 metri: grave operaio di 48 anni A Zelo Buon Persico (Lodi) un 48enne è precipitato per 5 metri dal tetto di un palazzo. L’uomo stava eseguendo alcuni lavori quando, per cause ancora non note, è caduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 48enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 19 dicembre, nel territorio comunale di Zelo Buon Persico (in provincia di Lodi). L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto dal tetto di un edificio situato nel perimetro dell'oratorio di via Dante mentre eseguiva alcuni lavori, precipitando per oltre cinque metri sull'asfalto. L'operaio avrebbe riportato diversi traumi ed è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano.

Come comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'allarme è scattato poco dopo le 8:30 del 19 dicembre. La centrale operativa ha inviato in via Dante a Zelo un'ambulanza e due automediche per soccorrere il 48enne. Stando a una prima ricostruzione, l'operaio, residente nella provincia di Brescia, stava eseguendo alcuni lavori sul tetto di un edificio quando, per cause che dovranno essere accertate, è precipitato per cinque metri. Nella caduta, l'uomo avrebbe riportato gravi traumi multipli, in particolare alla testa, al torace e alla schiena.

In un primo momento, Areu aveva allertato anche l'elisoccorso poiché le condizioni del 48enne apparivano particolarmente critiche. Dopo una prima valutazione dei soccorritori, però, è stato deciso di far rientrare il velivolo prima ancora dell'atterraggio. L'uomo si trova in questo momento ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano.

Leggi anche Come sta l'operaio 18enne precipitato per 6 metri in un cantiere a Corsico

Sul posto, insieme ai sanitari, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Lodi. Ai militari è stato affidato il compito di eseguire i vari rilievi del caso e i successivi accertamenti.