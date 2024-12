video suggerito

Come sta l'operaio 18enne precipitato per 6 metri in un cantiere a Corsico Ha riportato solo qualche ferita al volto ed è in buone condizioni l'operaio 18enne che venerdì 13 dicembre è precipitato da un'altezza di 6 metri mentre lavorava in un cantiere a Corsico, in provincia di Milano. Il ragazzo rimane sotto osservazione in ospedale.

(Immagine di repertorio)

È ricoverato con qualche ferita al volto ma è in buone condizioni l'operaio 18enne che oggi, venerdì 13dicembre, è precipitato da un'altezza di circa 6 metri mentre lavorava in un cantiere di Corsico, comune in provincia di Milano. Il ragazzo sta bene e ha riportato solo alcune lesioni sul viso a causa dell'impatto. Dopo aver effettuato tutti gli esami diagnostici, per il giovane operaio non sembrano esserci particolari complicazioni, ma rimane in osservazione presso l'ospedale Niguarda di Milano.

L'incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8:00, all'interno di un cantiere in via Molinetto di Lorenteggio, al civico 39. L'operaio, appena maggiorenne, era precipitato da un'altezza di circa tre piani e le sue condizioni, in un primo momento, sono sembrate molto gravi. Medici e paramedici del 118 sono intervenuti con urgenza, mobilitati centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, le condizioni del ragazzo sono in realtà apparse migliori del previsto. Nonostante l'altezza da cui è precipitato, avrebbe infatti riportato solo delle lesioni al volto. Il 18enne rimane comunque in osservazione e i Carabinieri sono intervenuti sul luogo dell'incidente per capire i motivi della caduta e accertarsi che siano state rispettate tutte le norme sulla sicurezza.