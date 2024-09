video suggerito

Esplode una vecchia cisterna nel Bresciano: ferito un operaio di 34 anni Un operaio di 34 anni è rimasto ferito in seguito all'esplosione di una vecchia cisterna a Toscolano Maderno (Brescia). L'uomo stava tagliando il serbatoio con un flessibile.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 34enne è rimasto ferito gravemente in un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 26 settembre, a Toscolano Maderno (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito in un primo momento, l'operaio stava tagliando con un flessibile una vecchia cisterna quando questa è esplosa. Il 34enne è stato trasportato con l'elisoccorso alla Poliambulanza in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente è ancora da accertare, anche se sembra ormai abbastanza chiara. Intorno alle 10 del 26 settembre, il 34enne era impegnato in alcuni lavori all'interno di un'azienda in via Religione a Toscolano Maderno, non lontano dalla riva del lago di Garda. Come riporta il Giornale di Brescia, la vecchia cisterna sarebbe esplosa proprio mentre l'operaio la stava tagliando con un flessibile.

L'ipotesi più probabile è che mentre lo strumento incideva la cisterna, si sono liberate alcune scintille che potrebbero essere entrare in contatto con i residui della sostanza volatile infiammabile che quel serbatoio conteneva ancora. Lo scoppio pare aver coinvolto solo il 34enne, ora ricoverato in ospedale per le ferite riportate.

In suo soccorso sono arrivati i sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza un'automedica del Gruppo Volontari del Garda e un'altra di Ats Brescia, insieme all'elisoccorso decollato da Verona. L'intervento è stato effettuato in codice rosso, con la massima urgenza, ma il 34enne è stato portato via in codice giallo, quindi in condizioni meno gravi di quanto era stato ipotizzato all'inizio.