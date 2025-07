Precipita nel lago di Garda mentre lavora in cantiere, morto un operaio: trovato il corpo dopo ore

Un operaio di 59 anni ha perso la vita cadendo nelle acque del lago di Garda nei pressi di Padenghe, nel Bresciano, mentre lavorava in un cantiere del porto. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, l’ASST del Garda e i Vigili del Fuoco per recuperare il corpo dell’uomo dalle acque del lago.

Immagine di repertorio

Nel corso di questa mattina, sabato 12 luglio, un operaio di 59 anni ha perso la vita cadendo da un cantiere nelle acque del lago di Garda nei pressi di Padenghe sul Garda, nel Bresciano. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, l'ASST del Garda e i Vigili del Fuoco per recuperare il corpo dell'uomo.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 9:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 8:41 a bordo di un'ambulanza e due automediche. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche l'ASST del Garda (Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda) e i Vigili del Fuoco di Brescia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'uomo stava lavorando in un cantiere situato nella zona del porto di Padenghe sul Garda quando sarebbe caduto sbattendo la testa prima di finire nelle acque del lago. Una volta lanciato l'allarme sono cominciate le ricerche, ma il corpo è stato ritrovato soltanto dopo alcune ore da parte dei vigili del fuoco. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Al momento, le forze dell'ordine stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, accertare tutte le responsabilità del caso e così far luce sulla vicenda.