Scontro tra due camion, un furgone e un'auto sull'A4 Verona-Torino: 3 feriti, uno è grave Incidente stradale sull'autostrada A4 tra un furgone, due mezzi pesanti e un'automobile: un ragazzo di trent'anni è stato trasferito d'urgenza in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, mercoledì 31 luglio, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A4 che unisce Verona con Torino. L'incidente è avvenuto nel tratto tra Sirmione e Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Si sono scontrati due mezzi pesanti, un furgone e un'automobile. Tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 10.51. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un elicottero, un'automedica, un'auto infermieristica e quattro ambulanze. Il conducente dell'automobile, un uomo di trent'anni, ha riportato un trauma a un braccio e al bacino: è stato trasferito in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Ferito anche il passeggero del furgone, un 36enne, che è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Poliambulanza: ha riportato un trauma al volto, al torace, al bacino e a una gamba.

Il conducente del furgone, un 41enne, ha riportato un trauma a un braccio ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Desenzano. La dinamica dell'incidente è ancora poco conosciuta: sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per svolgere i rilievi necessari a ricostruirla e accertare eventuali responsabilità. Presenti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'intera area.