video suggerito

Operaio cade da un edificio in ristrutturazione e muore: è il terzo incidente sul lavoro in Lombardia in un giorno Un operaio di 55 anni è precipitato da un edificio in ristrutturazione ed è morto mentre era al lavoro in un cantiere a Asola, nel centro del Mantovano: si tratta del terzo incidente sul lavoro in un giorno in Lombardia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Gravissimo incidente sul lavoro in un cantiere a Asola, nel centro del Mantovano. Un operaio di 55 anni è precipitato da un edificio in ristrutturazione ed è morto. Purtroppo inutili tutti i tentativi di soccorrerlo. Stando ai primi accertamenti è precipitato da un'altezza di circa 4 metri ed è deceduto all'istante. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari per lui non c'è stato più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri che dovranno fare tutti gli accertamenti del caso.

Non è che il terzo incidente sul lavoro nella giornata di oggi martedì 16 aprile. Un operaio di 62 anni è precipitato da un edificio di circa due metri ed è finito su del materiale ferroso in un cantiere nel Milanese: sarebbe stato infilzato nella caduta ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 con un'automedica e un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Inizialmente era stato segnalato un codice giallo, ma considerate le condizioni dell'uomo è stato deciso di trasferirlo in ospedale in codice rosso. Il 62enne infatti ha riportato un trauma al torace e uno alla schiena: è stato portato al Niguarda.

L'altro incidente sul lavoro è accaduto in un magazzino di Zavattarello, frazione Moline in provincia di Pavia. Qui un operaio di 67 anni è caduto da una scala facendo un volo di circa tre metri. I medici sono arrivati con un elicottero e un'ambulanza: ha riportato un trauma al torace, all'addome e alla schiena. È stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Rozzano. Non sarebbe in pericolo di vita.