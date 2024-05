Chi era il motociclista di 22 anni morto travolto da un camion nel Mantovano

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Si chiamava Ayesh Shashidu Warnakulasuriya Meththasinge il 22enne che nella mattinata di ieri, mercoledì 1 maggio, è deceduto in seguito a un incidente stradale nel Mantovano. Il giovane motociclista si trovava in sella alla sua moto e stava percorrendo la strada Roverbella-Bancole, quando, nel tentativo di superare l'auto che lo precedeva, è stato urtato dal veicolo stesso e, finito a terra, è stato travolto da un camion. Sul posto sono arrivati i sanitari con l’elisoccorso decollato da Verona, ma i medici hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Meththasinge lavorava come meccanico nel Mantovano

Meththasinge era originario dello Sri Lanka, ma viveva a San Giorgio Bigarello alle porte di Mantova insieme alla famiglia arrivata in Italia anni fa. Il 22enne lavorava come meccanico in un'officina della zona.

Erano circa le 11:30 dell'1 maggio quando Meththasinge con la sua moto da cross stava tornando da Peschiera del Garda, nel Veronese, probabilmente verso casa. Stava percorrendo la strada Roverbella-Bancole in direzione Bancole di Porto Mantovano quando avrebbe tentato il sorpasso di un'auto.

L'impatto con il camion e l'arrivo dei soccorsi

In quel punto, però, la carreggiata è piuttosto stretta. Forse a causa di un errore di valutazione della manovra, avrebbe urtato il veicolo con la sua moto. Il colpo lo ha fatto sbalzare sulla corsia opposta dove, in quel momento, stava transitando un camion.

Il 22enne è stato, quindi travolto dal mezzo pesante che gli ha provocato traumi e lesioni gravissime. In pochi minuti Meththasinge è stato soccorso dai sanitari del 118, ma le sue condizioni erano disperate. I medici, arrivati insieme agli agenti della polizia locale e ai vigili del fuoco di Mantova, hanno dovuto constatare il suo decesso.