video suggerito

Ragazzo di 22 anni cade con la moto e viene travolto da un camion: morto sul colpo Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale nel Mantovano: dopo aver sorpassato un’automobile, ha perso il controllo della sua moto ed è caduto a terra. È stato poi travolto da un camion. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella giornata di ieri, mercoledì 1 maggio, si è verificato un incidente stradale in provincia di Mantova. Un ragazzo di 22 anni è caduto dalla sua moto ed è stato travolto da un camion. Purtroppo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. Per il momento è stato reso noto che, intorno alle 11.30 del mattino lungo la strada provinciale per Roverbella (che si trova nel territorio comunale di Marmirolo), il ventiduenne avrebbe iniziato una manovra di sorpasso di un'automobile. L'avrebbe urtata perdendo così il controllo del proprio mezzo e cadendo rovinosamente a terra. Proprio in quel momento è arrivato, dalla direzione opposta, un camion che trasportava latte alimentare.

Purtroppo il conducente, nonostante tutti i tentativi, non è riuscito a evitare il ragazzo: lo ha travolto causandogli traumi talmente gravi da provocarne la morte. Sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Nonostante il loro tempestivo intervento, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Al momento non si conosce la sua identità. Sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Mantova e i vigili del fuoco. I pompieri hanno messo in sicurezza l'intera area. Nel frattempo gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.