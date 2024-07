video suggerito

Cade dalla moto in autostrada e viene travolto da un’auto: morto l’avvocato milanese Federico Bevilacqua Federico Bevilacqua è morto nella serata del 19 luglio in seguito a un incidente in Liguria. Il 51enne stava raggiungendo la famiglia in moto, quando è caduto ed è stato travolto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Stava andando sulla costa ligure per raggiungere la sua famiglia quando ha perso il controllo della moto, finendo travolto da un'auto. Federico Bevilacqua, avvocato 51enne milanese, è morto nella serata di venerdì 19 luglio lungo l'autostrada A12, tra Chiavari e Sestri Levante in Liguria. Il punto in cui è avvenuto l'incidente non sarebbe coperto dalle telecamere, perciò la polizia sta cercando eventuali testimoni per ricostruire la dinamica.

Stando a una prima ricostruzione della stradale, Bevilacqua avrebbe perso il controllo della moto, per cause ancora da chiarire, tra Chiavari e Sestri Levante. Un'auto che arrivava da dietro lo ha, poi, travolto. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica, ma per il 51enne non c'era altro da fare che constatare il decesso.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 37, in direzione Livorno, poco dopo la galleria di Campodonico. La stradale ora sta indagando per risalire alle cause e sta cercando testimoni che possano aiutare nella ricostruzione della dinamica dell'incidente. Per consentire ai poliziotti e ai tecnici di Autostrade di effettuare i rilievi del caso, il traffico è rimato bloccato per diverso tempo e si è venuta a creare una coda che ha superato i 6 chilometri.

Bevilacqua aveva dal 2006 lo studio in via Panizza, in zona Washington, insieme alla moglie Michela Gorini, anche lei avvocata. Figlio di un commercialista, è stato il primo della sua famiglia a intraprendere la carriera da giurista. Affrontava casi soprattutto di diritto penale, la sua più grande passione, ma anche di civile e commerciale.