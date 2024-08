video suggerito

Chi era Fabio Ravasio, ucciso da un pirata della strada: si cerca il responsabile Si chiamava Fabio Ravasio, l’uomo di 52 anni che è stato travolto e ucciso da un’automobile a Parabiago (Milano): il conducente che lo ha investito è scappato ed è ricercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di venerdì 9 agosto un uomo di 52 anni è stato travolto da un'automobile sulla strada provinciale 149 e precisamente nelle campagne tra Casorezzo e Parabiago, in provincia di Milano. Il 52enne è poi morto in ospedale. La vittima si chiamava Fabio Ravasio e, al momento dell'incidente, si trovava in sella alla sua bicicletta. Il conducente che lo ha investito è scappato ed è ancora oggi ricercato.

La dinamica dell'incidente

L'episodio si è verificato intorno alle 20 di venerdì. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), con un'automedica e un'ambulanza. Ravasio è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Legnano dove è morto nella notte.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Legnano. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto trovare elementi che possano ricondurre all'automobilista. Considerato che l'impatto è stato molto violento, è possibile che l'automobile abbia subito importanti danni: gli investigatori quindi hanno setacciato l'area alla ricerca di qualche frammento della carrozzeria. Il pirata della strada è quindi ancora ricercato.

Chi era Fabio Ravasio

Fabio Ravasio era titolare della Mail Boxes di Magente. Era appassionato di tennis e di corsa tanto da aver partecipato alla maratona di New York. Lascia la moglie e due figli piccoli.