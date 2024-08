video suggerito

Violento scontro tra una bici e un'auto: il ciclista muore poco dopo l'arrivo in ospedale

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo è morto in uno schianto tra auto e moto. Tutto è accaduto lungo la Strada Provinciale 149 a Parabiago, nel Milanese, nella serata di ieri venerdì 9 agosto verso le 20. La vittima era a bordo della sua bicicletta quando è avvenuto l'impatto con l'auto.

Subito sono stati allertati i soccorsi che sono giunti sul posto in codice rosso. I medici quando hanno soccorso l'uomo, un 52enne, lo hanno già trovato in gravissime condizioni. Poi la corsa disperata in ospedale a Legnano dove è morto pochi minuti dopo. Intanto i carabinieri giunti sul posto hanno provveduto con tutti i rilievi del caso: si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.