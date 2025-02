video suggerito

Omicidio Michele Della Malva, scarcerato il presunto complice della Mantide di Parabiago il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto la scarcerazione per Maurizio Massè. Il 59enne è accusato insieme ad Adilma Pereira Carneiro (in carcere per l'omicidio del compagno Fabio Ravasio) di aver assassinato nel 2011 il suo marito Michele Della Malva.

A cura di Enrico Spaccini

È stato scarcerato Maurizio Massè, il 59enne fermato lo scorso 15 febbraio dai carabinieri della Compagnia di Legnano con l'accusa di aver assassinato Michele Della Malva in concorso con la moglie della vittima, Adilma Pereira Carneiro conosciuta come "Mantide di Parabiago". La decisione è stata presa dal Tribunale del Riesame di Milano che ha accolto il ricorso degli avvocati difensori del 59enne, Ivano Chiesa e Cristina Morrone, poiché dopo 14 anni non sarebbero ritenuti plausibili il pericolo di fuga né quello della reiterazione del reato.

La scarcerazione di Massè

Della Malva era morto nel dicembre del 2011 nella sua villa a Mesero (nella Città Metropolitana di Milano). All'epoca la morte del 48enne, che stava usufruendo di un permesso premio mentre scontava una condanna per due omicidi, era stata archiviata come un'intossicazione da droga. A 14 anni di distanza, il pm Ciro Caramore ha riaperto le indagini. Per l'accusa, Massè, che era ex cognato della vittima, avrebbe avuto una relazione sentimentale con Carneiro, moglie della vittima, e i due avrebbero ucciso Della Malva costringendolo a ingerire un'involucro con dentro cocaina.

Interrogati dalla gip del Tribunale di Busto Arsizio Anna Giorgetti nei giorni scorsi, sia Massè che Carneiro hanno smentito l'ipotesi di una relazione tra loro. Il 59enne di Quarto Oggiaro ha negato ogni suo coinvolgimento nella morte di Della Malva, ma nonostante questo la giudice ha deciso di mantenere la custodia cautelare in carcere per lui. In seguito al ricorso presentato dai suoi avvocati, il Tribunale del Riesame ha ordinato la scarcerazione in quanto "dopo 14 anni non sono plausibili né il pericolo di fuga né quello della reiterazione del reato", ha spiegato Morrone.

La versione di Carneiro

Anche Carneiro ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti in merito alla morte del marito. La 49enne, che aveva già negato di aver pianificato l'omicidio del compagno Fabio Ravasio dello scorso 9 agosto e che l'ha portata in carcere insieme ad altri presunti complici, davanti alla giudice avrebbe dato la colpa del delitto a Massè.

L'inchiesta sulla morte di Della Malva, nel frattempo, è passata da Busto Arsizio a Milano per competenza territoriale. Il pm Andrea Zanoncelli ha rinnovato la richiesta di custodia cautelare in carcere per Massè, istanza che dovrà essere valutata dalla gip Fiammetta Modica nei prossimi giorni.