video suggerito

Chi è la donna che ha fatto investire e uccidere il marito in bici per intascare l’eredità Adilma Pereira Carneiro, 49enne e originaria del Brasile, è la donna che a Parabiago (Milano) ha fatto investire il marito, Fabio Ravasio, per impossessarsi della sua eredità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabio Ravasio (foto da Facebook)

È stata arrestata con l'accusa di aver ordito un piano per uccidere il marito Fabio Ravasio, facendolo passare per un incidente. E per questo è già stata soprannominata la "mantide di Parabiago", un piccolo comune della provincia di Milano. In realtà Adilma Pereira Carneiro, 49enne di origini brasiliani, ha un passato già ricco di denunce e misteri.

L'omicidio di Fabio Ravasio

Fabio Ravasio, 52 anni, nato a Milano, di professione giudice di linea di tennis, era un uomo molto sportivo, come ha raccontato a Fanpage.it un suo amico d'infanzia. Oltre al tennis, amava andare in bicicletta e venerdì 9 agosto, appena è calato un po' il sole, è salito sul sellino per fare una pedalata. Intorno alle ore 20, però, sulla Strada Provinciale 149 è stato travolto e ucciso da un'auto pirata.

Nonostante lo schianto, infatti, il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga. Subito i carabinieri hanno avviato un'indagine per individuare la persona che aveva investito Ravasio e poi era scappata. Difficilmente, però, potevano immaginare che quell'omicidio stradale nascondesse in realtà un delitto quasi perfetto.

Leggi anche Fabio Ravasio travolto e ucciso per l'eredità: a ideare il finto incidente è stata la moglie

Controllando le riprese delle telecamere della zona, gli investigatori della Compagnia di Legnano hanno notato che la targa dell'auto che aveva investito Ravasio era stata contraffatta e quindi non poteva trattarsi di un incidente. I militari hanno quindi cercato tutte le targhe associabili a quella che si vedeva nei filmati e ne hanno individuata una che era appartenuta proprio alla moglie della vittima.

A questo punto i carabinieri hanno messo sotto controllo il telefono della donna e hanno scoperto che aveva agito in combutta con altre cinque persone. Nella serata di ieri, venerdì 23 agosto, hanno arrestato tutti e sei e, portati in caserma hanno confessato: quello di Ravasio era un omicidio premeditato dalla moglie che voleva assicurarsi l'eredità del marito.

Chi è Adilma Pereira Carneiro

Adilma Pereira Carneiro è una donna di 49 anni, originaria del Brasile ma ormai da molti anni in Italia. Ha avuto molti uomini, da alcuni di questi ha avuto ben nove figli: due dei quali proprio da Ravasio. Ha già precedenti penali per traffico di stupefacenti, visto che è stata fermata con dodici chili di cocaina.

Ufficialmente risulta socia di una società con sede a Magenta, sempre in provincia di Milano, che si occupa di compravendita immobiliari. Di sicuro era già riuscita a farsi regalare dal marito un appartamento e, a quanto pare, aveva messo gli occhi addosso anche alle altre proprietà, tanto che aveva promesso una casa ciascuno a due dei suoi complici.

A inquietare ancora di più è che nelle scorse settimane aveva anche rivolto diversi appelli ai cittadini di Parabiago affinché la aiutassero a trovare il pirata della strada che aveva ucciso suo marito.