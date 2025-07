Chi è Ariane Pereira, arrestata per aver supportato la madre nell’omicidio del compagno Fabio Ravasio

Anche Ariane Pereira, 31 anni, è ora accusata di omicidio volontario aggravato: avrebbe avuto un ruolo integrante nel piano ideato dalla madre Adilma per uccidere Fabio Ravasio, morto il 9 agosto 2024 in un finto incidente a Parabiago (Milano)

Secondo la Procura, sarebbe stata confidente della madre e addirittura "parte integrante" del gruppo che ha ideato, organizzato e supportato l’omicidio di Fabio Ravasio, avvenuto a Parabiago (Milano) il 9 agosto 2024. È Ariane Pereira Bezzerra Da Silva, 31 anni, arrestata ieri dai carabinieri della Compagnia di Legnano e portata in carcere con l’accusa di aver partecipato all’assassinio camuffato da incidente stradale del compagno della madre Adilma Pereira Carneiro, che da tempo avrebbe architettato un vero e proprio piano criminale per eliminare il commerciante e padre dei suoi ultimi due figli.

Per farlo, stando alle indagini, la 50enne si sarebbe avvalsa del supporto di un folto gruppo di amici, parenti e conoscenti tra amanti, l'ex marito Marcello Trifone e persino i figli maggiori come Igor Benedito, il 27enne che il 9 agosto (con una parrucca bionda) era al volante dell'Opel Corsa che ha travolto Ravasio mentre pedalava sulla sua bicicletta. Con loro, sotto accusa, ci sono anche Fabio Oliva, meccanico di Parabiago, il barista e amante della donna Massimo Ferretti; Mirko Piazza e Mohamed Daibi, che secondo l’accusa fecero da "palo" lungo la provinciale per far passare l’investimento di Ravasio come tragico incidente; Fabio Lavezzo, fidanzato della figlia di Adilma.

Secondo la Procura di Busto Arsizio, anche Ariane avrebbe avuto così un ruolo integrante nel piano ideato dalla madre Adilma, collaborando con il gruppo che ha messo in scena il investimento stradale sulla provinciale, con tanto di auto modificata e targa contraffatta. In precedenza era indagata solo per aver fornito false dichiarazioni al pm, ma il suo coinvolgimento si è aggravato con il fermo scattato il 26 luglio 2025, dopo che un imputato, il barista Massimo Ferretti, ha affermato che Ariane suggerì addirittura di cercare un killer tra i residenti del campo rom di Magenta.