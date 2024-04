video suggerito

Chi era il turista morto dopo essersi tuffato nel torrente a Porlezza per salvare il suo cane Pania Chhom è stato recuperato a 20 metri di profondità nel lago di Lugano nella mattinata del 25 aprile. Il 34enne francese si era tuffato nel torrente di Porlezza (Como) per salvare il suo cane che era scivolato in acqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pania Chhom (foto da Instagram)

Si chiamava Pania Chhom il turista francese che è morto per annegamento ieri mattina, giovedì 25 aprile, all'ospedale di ‘Manzoni' di Lecco. Il 34enne si era tuffato nel torrente Cuccio per salvare il suo cane scivolato in acqua e non è più riemerso. I vigili del fuoco lo hanno recuperato due ore più tardi in fondo al lago di Lugano, sulla sponda comasca, trovandolo in arresto cardiaco e in forte stato di ipotermia. A dare l'allarme era stata la sua compagna, una 27enne, che ha avuto un malore poco dopo.

La passeggiata lungo il torrente Cuccio e la caduta del cane

Pania Chhom e la sua compagna avevano deciso di fare una passeggiata lungo le sponde del lago di Lugano a Porlezza, vicino al camping dove pernottavano. Residenti in Alsazia, stavano trascorrendo alcuni giorni di vacanza al camping ‘La Sbianca' in via Osteno.

Avevano da poco fatto colazione e stavano camminando lungo il torrente Cuccio quando il cane è scivolato finendo in acqua. Vedendo che non riusciva a uscire da solo, e che presto trascinato dalla corrente sarebbe arrivato nel lago, Chhom si è tuffato nel tentativo di recuperarlo.

Leggi anche Si tuffa nel torrente per salvare un cane in difficoltà ma annega: morto turista francese di 34 anni

Il recupero a 20 metri di profondità

Entrambi, però, sono stati subito risucchiati. Nel frattempo, la 27enne compagna di Chhom ha allertato i soccorsi e, poco dopo, ha avuto un malore. Sul posto, intorno alle 9:30, sono arrivati gli specialisti fluviali dei vigili del fuoco del Comando di Como, del distaccamento di Menaggio, con i sommozzatori di Milano e un elicottero del nucleo di Malpensa.

Il 34enne è stato recuperato due ore più tardi a quasi 20 metri di profondità. Chhom era in arresto cardiaco e in forte stato di ipotermia. I sanitari lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Manzoni di Lecco, ma i medici hanno potuto solo constatare il suo decesso. La 27enne, in stato di choc, è stata assistita sul posto e ha rifiutato il trasporto in ospedale.