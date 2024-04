video suggerito

Travolta e uccisa mentre attraversa, il proprietario del furgone: “Non mi sono accorto di niente” Iolanda Tosetti è deceduta lo scorso 19 aprile dopo essere stata investita da un furgone a Inverigo (Como). Il proprietario del mezzo ha dichiarato di non essersi accorto dell’impatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

È stato individuato il presunto pirata della strada che, al volante di un furgone Fiat Ducato, lo scorso venerdì mattina ha travolto una donna in via General Cantore a Inverigo (in provincia di Como) poi deceduta in ospedale per le gravi ferite riportate . Si tratterebbe di un 74enne residente a Lambrugo, identificato dalla polizia locale dopo aver esaminato la targa del veicolo. L'uomo ha ammesso di essere passato per quelle zone, ma ha dichiarato di non essersi accorto di nulla.

Iolanda Tosetti travolta mentre attraversava sulle strisce

Stando a quanto ricostruito dagli agenti che hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze, Iolanda Tosetti stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita dal furgone. Per l'impatto, l'82enne residente a Lurago d'Erba era andata a finire contro un cicloturista di passaggio, il quale a sua volta era finito a terra riportando ferite non preoccupanti.

Tosetti, invece, aveva riportato contusioni considerate molto gravi. L'anziana è stata soccorsa dal personale del 118, che ha poi provveduto al suo trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Erba. Poco dopo il suo arrivo, però, l'82enne è deceduta.

L'automobilista dice di non essersi accorto di nulla

L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30 dello scorso 19 aprile. Dagli accertamenti effettuati sui filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, la polizia locale è riuscita a leggere la targa del furgone responsabile dell'investimento, poi allontanatosi dal luogo dell'impatto senza prestare soccorso. Incrociando i dati, gli agenti hanno individuato il proprietario del mezzo che è stato denunciato.

Si tratta di un 74enne di Lambrugo che è stato poi ascoltato dagli investigatori. "Non mi sono accordo di niente", avrebbe dichiarato l'anziano ai poliziotti. La sua versione, però, non sarebbe verosimile in quanto diverse persone hanno assistito all'incidente, seguito poi dalle urla dei presenti. Intanto sono in corso altri accertamenti sul furgone che, a un primo sguardo, non mostrerebbe segni evidenti dell'investimento. La Procura di Como, intanto, ha disposto l'autopsia sul corpo di Tosetti.