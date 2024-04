video suggerito

Esce dalla tabaccheria e viene travolta da un furgone in retromarcia: morta Fabrizia Genovesi Fabrizia Genovesi è morta nella mattinata del 12 aprile dopo essere stata investita da un furgone a Gazzuolo (Mantova). La donna era appena uscita dalla tabaccheria quando è stata travolta da un corriere che stava facendo retromarcia.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 83enne è deceduta nella mattinata di oggi, venerdì 12 aprile, dopo essere stata investita da un furgone nel pieno centro di Gazzuolo (in provincia di Mantova). La donna era appena uscita da una tabaccheria di via Roma quando, appena prima di attraversare la strada, è stata urtata dal mezzo di un corriere che stava facendo retromarcia. I vigili del fuoco si sono occupati di disincastrare l'anziana, ma per lei non c'era già più nulla da fare.

La ricostruzione dell'incidente

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 10:30 del 12 aprile, nella via principale di Gazzuolo. Stando al racconto di alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, l'83enne Fabrizia Genovesi era uscita da pochi istanti da una tabaccheria di via Roma. L'anziana si trovava ancora sul bordo della carreggiata, intenzionata ad attraversare la strada, quando è stata colpita.

A urtarla è stato un furgone Mercedes di un corriere che aveva appena effettuato una consegna. Procedendo in retromarcia, probabilmente non si è reso conto della presenza dell'83enne e l'ha travolta.

Il tentativo dei soccorsi

I primi a correre in aiuto di Genovesi sono stati i passanti e i negozianti della zona, che hanno potuto solo chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivate nel giro di qualche minuto due ambulanza da Mantova e da Casalmaggiore. I sanitari prima di intervenire hanno dovuto aspettare che i vigili del fuoco estraessero l'anziana da sotto il mezzo.

Una volta che il corpo è stato disincastrato, gli operatori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso di Genovesi. Sono intervenuti anche i carabinieri del Comando di Viadana che ora si stanno occupando della ricostruzione della dinamica e delle cause dell'incidente. La titolare della tabaccheria era ancora sotto choc per l'accaduto. L'83enne, infatti, era molto conosciuta in paese. Vedova, aveva due figli residenti fuori provincia.